Хоккеист, который настаивает на продаже своей доли в недвижимости Началовой, устроил свою личную жизнь.
Журналисты выяснили, что претензии Александра Фролова, с которой у Юлии Началовой был роман, могут быть связаны с тем, что хоккеист вступил в брак.
Избранницей Фролова стала гражданка США украинского происхождения.
"Невестку зовут Анна, она украинка. Тихая и спокойная. Жена его держит в рукавицах", — рассказал отец Фролова в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ.
Фролов считается с мнением своей новоиспечённой супруги.
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