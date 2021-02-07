Бывший бойфренд Юлии Началовой женился в Америке

Хоккеист, который настаивает на продаже своей доли в недвижимости Началовой, устроил свою личную жизнь.

Журналисты выяснили, что претензии Александра Фролова, с которой у Юлии Началовой был роман, могут быть связаны с тем, что хоккеист вступил в брак.

Избранницей Фролова стала гражданка США украинского происхождения.

"Невестку зовут Анна, она украинка. Тихая и спокойная. Жена его держит в рукавицах", — рассказал отец Фролова в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ.

Фролов считается с мнением своей новоиспечённой супруги.