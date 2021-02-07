Светлана Светличная хочет переехать к родным

Отношения с родственниками у звезды "Бриллиантовой руки" долгое время не складывались.

Светлана Светличная несколько раз обвиняла близких в том, что они хотят её смерти. 80-летняя актриса отказывалась общаться с сыном, невесткой и внучкой, однако родственные связи оказались сильнее.

Легенда советского кино захотела переехать поближе к родственникам.

"У меня будет своя квартира рядом с ними. Мы собираемся эту продать и может доложить какие-то денежки. Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми, и дети должны быть рядом со мной. Потому что я в их участии в моей жизни нуждаюсь", — рассказала Светлана Афанасьевна в программе "Ты не поверишь" на НТВ.

Переезд запланирован на весну этого года.