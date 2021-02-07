Ирина Горбачёва впервые после развода вышла на публику с бойфрендом

Актриса и музыкант появились на церемонии вручения Третьей национальной премии в области веб-индустрии.
Слухи о романе актрисы с Антоном Савлеповым распространились ещё летом 2020 года. На подобные догадки поклонников актрисы навело то, что Ирина Горбачёва очень трогательно и нежно поздравила исполнителя с днём рождения.
Теперь актриса не скрывает свои романтические отношения с возлюбленным. Вместе с экс-солистом группы Quest Pistols они посетили светское мероприятие, на котором фильм "Чики" удостоился награды.
Со своим супругом, артистом Григорием Калининым, Горбачёва рассталась недавно. По словам актрисы, муж изменял ей.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.