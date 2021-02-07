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Ирина Горбачёва впервые после развода вышла на публику с бойфрендом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и музыкант появились на церемонии вручения Третьей национальной премии в области веб-индустрии.

Слухи о романе актрисы с Антоном Савлеповым распространились ещё летом 2020 года. На подобные догадки поклонников актрисы навело то, что Ирина Горбачёва очень трогательно и нежно поздравила исполнителя с днём рождения.

Теперь актриса не скрывает свои романтические отношения с возлюбленным. Вместе с экс-солистом группы Quest Pistols они посетили светское мероприятие, на котором фильм "Чики" удостоился награды.

Со своим супругом, артистом Григорием Калининым, Горбачёва рассталась недавно. По словам актрисы, муж изменял ей.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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