Ирина Горбачёва впервые после развода вышла на публику с бойфрендом

Актриса и музыкант появились на церемонии вручения Третьей национальной премии в области веб-индустрии.

Слухи о романе актрисы с Антоном Савлеповым распространились ещё летом 2020 года. На подобные догадки поклонников актрисы навело то, что Ирина Горбачёва очень трогательно и нежно поздравила исполнителя с днём рождения.

Теперь актриса не скрывает свои романтические отношения с возлюбленным. Вместе с экс-солистом группы Quest Pistols они посетили светское мероприятие, на котором фильм "Чики" удостоился награды.

Со своим супругом, артистом Григорием Калининым, Горбачёва рассталась недавно. По словам актрисы, муж изменял ей.