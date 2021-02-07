Журналистка опубликовала очередной выпуск передачи "Осторожно, новости!"
В новом выпуске свой аналитической программы Ксения Собчак прокомментировала события, связанные с осуждением Навального на три с половиной года тюрьмы.
Собчак объяснила, что после такого поворота Навальный превращается из человека, любящего критиковать всех в Интернете, в народного героя.
Ксения Анатольевна сравнила опального блогера с южноафриканским политическим деятелем Нельсоном Манделой.
По словам журналистки, на эту роль никак не подходили Лимонов и Михаил Ходорковский, однако Навальный вполне вписался в героическую парадигму.
"Со времен академика Сахарова здесь не было русского Манделы... Настоящий африканский Мандела провëл за решëткой двадцать восемь лет. И в свои 76 всë-таки стал президентом. Навальному, если он отсидит в тюрьме 28 лет, будет всего лишь 73 года", — объяснила Собчак.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.