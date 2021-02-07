Собчак сравнила Навального с Нельсоном Манделой

Журналистка опубликовала очередной выпуск передачи "Осторожно, новости!"

В новом выпуске свой аналитической программы Ксения Собчак прокомментировала события, связанные с осуждением Навального на три с половиной года тюрьмы.

Собчак объяснила, что после такого поворота Навальный превращается из человека, любящего критиковать всех в Интернете, в народного героя.

Ксения Анатольевна сравнила опального блогера с южноафриканским политическим деятелем Нельсоном Манделой.

По словам журналистки, на эту роль никак не подходили Лимонов и Михаил Ходорковский, однако Навальный вполне вписался в героическую парадигму.