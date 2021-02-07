Бородину упрекнули в том, что она копирует идеи Самойловой

Экс-ведущая предстала в образе, который недавно вызвал бурю эмоций у подписчиков супруги Джигана.

Поводом для хейта стала фотосессия Ксении Бородиной. На снимках ведущая перевоплатилась в арабскую красавицу.

Бородина облачилась в струящееся бардовое одеяние и снялась на фоне пустынных барханов.

"Я редко соглашаюсь на фотосессии, но тут я просто не устояла", — написала Ксения в Instagram под фото.

Снимки получились удачными, однако они напомнили фолловерам недавнюю фотосессию Оксаны Самойловой, которая тоже примерила на себя роль "невесты Алладина".

Хейтеры укорили Бородину в том, что она не в состоянии придумать что-то новое и берёт за основу чужие идеи.