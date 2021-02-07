Известный хореограф попросил СМИ деликатно отнестись к теме его разрыва с женой.
Евгений Папунаишвили сообщил о своём разводе подписчикам в Instagram. Танцор предупредил прессу, что не будет комментировать свою личную жизнь и попросил журналистов не одолевать его вопросами.
Участник проекта "Танцы со звёздами" был настроен расстаться с супругой без излишней шумихи, однако у его жены был свой взгляд на происходящее.
Стилист Салима Бижабер охотно рассказала о том, что стало причиной их расставания с мужем. Знойная итальянка объяснила, что устала от постоянных измен супруга.
"На протяжении пяти лет я боролась за семью ради нашей общей дочки, я закрывала на многое глаза, я прощала, верила и возвращала! Но, к сожалению, сохранить семью не удалось, измены я не прощаю", — опубликовала Салима эмоциональный пост в своём Instagram-аккаунте.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.