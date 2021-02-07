Жена танцора Папунаишвили объяснила истинную причину развода

Известный хореограф попросил СМИ деликатно отнестись к теме его разрыва с женой.

Евгений Папунаишвили сообщил о своём разводе подписчикам в Instagram. Танцор предупредил прессу, что не будет комментировать свою личную жизнь и попросил журналистов не одолевать его вопросами.

Участник проекта "Танцы со звёздами" был настроен расстаться с супругой без излишней шумихи, однако у его жены был свой взгляд на происходящее.

Стилист Салима Бижабер охотно рассказала о том, что стало причиной их расставания с мужем. Знойная итальянка объяснила, что устала от постоянных измен супруга.