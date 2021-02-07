Мать Давы ответила тем, кто поливает её ребёнка грязью

Женщина объяснила, что не собирается быть культурной, когда обижают её сына.

Мать блогера Давида Манукяна Анна рьяно вступается за сына, когда ей не нравится то, что о нём говорят.

Анна объяснила свою позицию, уверив, что не будет молчать, когда травят Даву. Она также не жалеет о словах, которые сказала в адрес Ольги Бузовой.

Эти признания были вызваны тем, что один из подписчиков удивился тому, что у такого порядочного молодого человека, как Дава, такая бескультурная мать.