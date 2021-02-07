Женщина объяснила, что не собирается быть культурной, когда обижают её сына.
Мать блогера Давида Манукяна Анна рьяно вступается за сына, когда ей не нравится то, что о нём говорят.
Анна объяснила свою позицию, уверив, что не будет молчать, когда травят Даву. Она также не жалеет о словах, которые сказала в адрес Ольги Бузовой.
Эти признания были вызваны тем, что один из подписчиков удивился тому, что у такого порядочного молодого человека, как Дава, такая бескультурная мать.
"А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что будешь культурная!" — написала женщина в ответ.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.