Певица откровенно рассказала о слабой стороне своей психики.
Полина Гагарина ответила на вопрос одного из подписчиков в Instagram.
"У вас есть фобия?" — поинтересовались у исполнительницы.
"Да, мегалофобия. Я боюсь больших памятников и сооружений", — неожиданно призналась Гагарина.
Это довольно редкий вид фобий, при которой человек испытывает сильный дискомфорт, находясь рядом с масштабными объектами, в том числе рядом с высокими людьми.
Поклонники певицы стали размышлять, связано ли как-то расставание исполнительницы с её супругом Дмитрием Исхаковым, который обладает солидным ростом.
Так как экс-супруги не прокомментировали свой разрыв, фанатам певицы остаётся только строить предположения относительно причин расставания одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.