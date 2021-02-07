Полина Гагарина призналась, что её мучает необычная фобия

Певица откровенно рассказала о слабой стороне своей психики.

Полина Гагарина ответила на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

"У вас есть фобия?" — поинтересовались у исполнительницы. "Да, мегалофобия. Я боюсь больших памятников и сооружений", — неожиданно призналась Гагарина.

Это довольно редкий вид фобий, при которой человек испытывает сильный дискомфорт, находясь рядом с масштабными объектами, в том числе рядом с высокими людьми.

Поклонники певицы стали размышлять, связано ли как-то расставание исполнительницы с её супругом Дмитрием Исхаковым, который обладает солидным ростом.

Так как экс-супруги не прокомментировали свой разрыв, фанатам певицы остаётся только строить предположения относительно причин расставания одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.