Лиза Арзамасова опубликовала мем о запрете мата в соцсетях

Вступил в силу закон, обязывающий социальные медиа блокировать посты с нецензурной лексикой.

Каждый пост Лизы Арзамасовой в её личных аккаунтах представляет собой шедевр литературного творчества. Девушке удаётся писать очень выразительные и трогательные тексты, в которых нет места обсценной лексике.

Создатели мемов решили обыграть образ героини сериала "Папины дочки" для иллюстрации картины перевоспитания пользователей социальных сетей.

На фото Галина Сергеевна в русско-народном костюме сидит за компьютером, расписанным "под хохлому".