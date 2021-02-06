Вступил в силу закон, обязывающий социальные медиа блокировать посты с нецензурной лексикой.
Каждый пост Лизы Арзамасовой в её личных аккаунтах представляет собой шедевр литературного творчества. Девушке удаётся писать очень выразительные и трогательные тексты, в которых нет места обсценной лексике.
Создатели мемов решили обыграть образ героини сериала "Папины дочки" для иллюстрации картины перевоспитания пользователей социальных сетей.
На фото Галина Сергеевна в русско-народном костюме сидит за компьютером, расписанным "под хохлому".
"Я уже привыкла к тому, что изображение Галины Сергеевны стало "иконкой" или талисманом для школьников и студентов во время экзаменов, но тут мне прислали новый мем на злобу дня. Спасибо! Повеселили!" — написала Лиза.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.