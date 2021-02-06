Популярная актриса Анастасия Мельникова призналась, что написала завещание после своего тридцатилетия. Она считает это мудрым шагом и спокойно относится к обсуждению этой темы.

"Перед тем как улетел в Америку мой папа, он написал завещание. Мама говорит, которая была на 22 года моложе: "Если ты пишешь завещание, значит, тебе есть от кого меня защищать". А вот сейчас мне мама говорит: "Какой он был мудрый".

И вот эта мамина фраза сподвигла меня. Как он был прав, что надо заботиться о своих людях и менять нашу психологию. У меня были близкие друзья, которые приходили в трагедии и начинали напиваться: "Ах, завещание! Они ждут моей смерти!" — пояснила артистка.