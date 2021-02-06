Максим Фадеев раскрыл секрет своего похудения

С недавних пор Максим Фадеев начал вести здоровый образ жизни и смог избавиться от более 100 килограммов лишнего веса.

Уже давно продюсер обещал своим подписчикам раскрыть своей секрет похудения. Недавно он опубликовал видео, на котором бегает трусцой с использованием палок для скандинавской ходьбы. Фадеев призвал подписчиков последовать его примеру.

Также продюсер признался, что до похудения его вес составлял 238 килограммов.