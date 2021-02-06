Названа настоящая причина возвращения Максаковой в Россию

Ранее Мария Максакова уже признавалась, что приехала в российскую столицу временно, для участия в судебном процессе.

Оказалось, что оперная певица продолжает бороться за московскую квартиру. У неё назначено несколько судебных заседаний. Артистка сообщала, что после завершения суда планирует навсегда покинуть Россию, вернуться на Украину за дочерью, а затем переехать в США.

Максакова уже подписала контракт на несколько концертов в США.