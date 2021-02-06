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Ксения Хоффман жёстко раскритиковала Давида Манукяна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Хоффман верит в теорию о том, что Ольга Бузова и Давид Манукян заключили контракт на совместный пиар. Блогер утверждает, что Манукян настолько ужасный человек, что Бузова не могла обратить на него внимание.

"Либо Бузова настолько отчаялась быть одна, что начала с ним встречаться. Потому что, если объективно судить, Дава никогда не был ее уровня и не достиг до сих пор. Да, он пел с Киркоровым. Но напомни мне, это было до Бузовой или после? Вот и все. Но как быстро он поднялся, так быстро и опустится. Почему-то многие этого не понимают", — отметила Хоффман.

Автор: Алексей Корнеев
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