Актриса и модель Анна Калашникова рассказала историю из своей молодости о том, как к неё и её подруге домогался известный режиссёр.
Артистка не стала раскрывать его личность, однако намекнула, что это он снял фильм "Анна Каренина". По её словам, режиссёр отвез их к себе в особняк, закрыл в комнате и стал откровенно говорить, что готов дать им роль в "большом кино" за некоторую услугу.
"Он нас закрыл в кабинете и сказал, "Давайте, работайте, девочки, вы же хотите в большое кино?" И начал приставать. Не агрессивно, хотя долго не хотел открывать дверь. Но мы как-то все равно потихоньку от него ушли. Я тогда была наивной дурой. Он делал в те времена шикарные фотографии, устраивал выставки. И мое фото есть в его альбомах, это единственное мое достижение благодаря тому, что он меня потрогал немножко", — написала Калашникова в Instagram.
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