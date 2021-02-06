Анна Калашникова обвинила известного режиссёра в домогательствах

Актриса и модель Анна Калашникова рассказала историю из своей молодости о том, как к неё и её подруге домогался известный режиссёр.

Артистка не стала раскрывать его личность, однако намекнула, что это он снял фильм "Анна Каренина". По её словам, режиссёр отвез их к себе в особняк, закрыл в комнате и стал откровенно говорить, что готов дать им роль в "большом кино" за некоторую услугу.