Ягудин и Авербух устроили перебранку в ТВ-шоу

Фигуристы припомнили друг другу все прежние разногласия.

Илья Авербух и Алексей Ягудин стали участниками шоу на ТНТ. Им нужно было ответить на вопросы с подвохом. Игроки рисковали проиграть стоящий на кону миллион рублей.

Спортсмены с самого начала игры не поладили.

Павел Воля поинтересовался, как давно они приятельствуют. Авербух затруднился ответить на вопрос, а Ягудин объяснил, что они вовсе не дружат.

Воля попросил рассказать фигуристов, как состоялось их знакомство.

"Я помню точно, когда я впервые увидел Лешу живьем. Это был турнир "Игры доброй воли", который проходил в Санкт-Петербурге. Такого турнира уже не существует. Леша там выступал и занял последнее место. Ирина Слуцкая тоже заняла последнее место. Это были два чудных ребенка, которые с грустью выходили, садились в коридоре и грустили весь вечер, жаловались на судьбу", — рассказал Авербух.

Тогда Ягудин спросил, какое место занял там он сам. Тот с грустью признался, что второе.

"Я был второй. Вечно, видимо, второй", — посетовал Авербух.

Илья вспомнил, что Ягудина называли "летающая табуретка".