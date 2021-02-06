Фигуристы припомнили друг другу все прежние разногласия.
Илья Авербух и Алексей Ягудин стали участниками шоу на ТНТ. Им нужно было ответить на вопросы с подвохом. Игроки рисковали проиграть стоящий на кону миллион рублей.
Спортсмены с самого начала игры не поладили.
Павел Воля поинтересовался, как давно они приятельствуют. Авербух затруднился ответить на вопрос, а Ягудин объяснил, что они вовсе не дружат.
Воля попросил рассказать фигуристов, как состоялось их знакомство.
"Я помню точно, когда я впервые увидел Лешу живьем. Это был турнир "Игры доброй воли", который проходил в Санкт-Петербурге. Такого турнира уже не существует. Леша там выступал и занял последнее место. Ирина Слуцкая тоже заняла последнее место. Это были два чудных ребенка, которые с грустью выходили, садились в коридоре и грустили весь вечер, жаловались на судьбу", — рассказал Авербух.
Тогда Ягудин спросил, какое место занял там он сам. Тот с грустью признался, что второе.
"Я был второй. Вечно, видимо, второй", — посетовал Авербух.
Илья вспомнил, что Ягудина называли "летающая табуретка".
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?