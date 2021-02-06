Адвокат объяснил, почему затянулся раздел имущества Петросяна

Список богатств экс-супругов едва поместился на 500 страницах.

Сергей Жорин рассказал, почему звездная пара до сих пор не поделила имущество.

Процесс затянулся, несморя на то, что Петросян и Степаненко расторгли брак два года назад.

В этом году в этом споре всё-таки планируют поставить точку. Суд возобновит слушания по делу в середине марта.

Интересы Евгения Петросяна представляет Сергей Жорин. Юрист объяснил, что оценка имущества длилась столь долго из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, у экс-супругов — много предметов антиквариата. Оценка данных предметов требовала серьëзной скрупулëзной процедуры у разных специалистов.