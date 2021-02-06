Известный шансонье попал в ДТП с супругой 29 января по дороге на концерт.
Музыкант Ярослав Сумишевский, исполняющий песни в жанре шансон, рассказал в своëм Instagram-аккаунте о смерти супруги.
"Наташеньки больше нет с нами. Еë сердце остановилось", — написал певец.
Авария произошла под Красноярском. За рулём в момент дорожно-транспортного происшествия находился организатор мероприятия — руководитель регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. Гуляков скончался на месте. Сумишевский получил сотрясение мозга.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?