Сумишевский сообщил о смерти жены, с которой вместе попал в ДТП

Известный шансонье попал в ДТП с супругой 29 января по дороге на концерт.

Музыкант Ярослав Сумишевский, исполняющий песни в жанре шансон, рассказал в своëм Instagram-аккаунте о смерти супруги.

"Наташеньки больше нет с нами. Еë сердце остановилось", — написал певец.

Авария произошла под Красноярском. За рулём в момент дорожно-транспортного происшествия находился организатор мероприятия — руководитель регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. Гуляков скончался на месте. Сумишевский получил сотрясение мозга.