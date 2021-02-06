Супруг Началовой ответил на обвинения в программе "Док Ток"

Продюсер Дмитрий Ланской прокомментировал новый фильм о покойной певице, претендующий на документальность.

Первый муж Юлии Началовой ответил на обвинения в свой адрес. Мужчину винили в том, что он заставлял супругу сбрасывать вес, что негативно отражалось на здоровье певицы.

Ланской напомнил обвинителям, что его брак с Началовой распался 17 лет назад, поэтому его вины в трагедии нет.

Дмитрий назвал фильм об экс-супруге " произведением за гранью добра и зла".

Продюсер уверен, что создателям фильма не удалось передать то, чем жила Юлия. Ланской упрекнул продюсеров картины в том, что они копались в личной жизни артистки, вместо того, чтобы рассказать о еë творчестве.

Дмитрий сказал, что в итоге получилось лживое и бездарное кино.