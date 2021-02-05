Охлобыстин жёстко затроллил Навального, вспомнившего о нём в суде

В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является только ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.

Попытка устроить из судебного заседания "театр одного актёра" Навальному определённо удалась. Судья дважды делала замечания обвиняемому, а в третий раз была вынуждена объявить перерыв в судебном заседании для того, чтобы адвокаты "привели в чувство" своего подзащитного.

Пытаясь доказать судье, что уголовное дело о клевете является политически мотивированным, Алексей Навальный упомянул остальных участников ролика. Почему они тоже не подали на него в суд, блогер объяснил так:

"Потому что у Артёменко — медали, у Лебедева — зелёные волосы, а у Охлобыстина, не знаю, мешочек с кокаином".

Иван Охлобыстин ответил на эту провокацию троллингом восьмидесятого уровня. Он опубликовал в своём Instagram постановочную фотографию, где он с женой Оксаной, одетые по богемной моде начала ХХ века, сидят за столом. В руках у них свёрнутые в трубочку бумажки, а на столе — белый порошок.

"Любовь моя! Кажется, Алексей Навальный о чём-то догадывается", — подписал снимок Иван Иванович.

Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу Навального о клевете перенесено на 12 февраля.