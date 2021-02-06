Стилист Аллы Пугачëвой предчувствовал свою смерть

Звëздный имиджмейкер написал тревожный пост в "Инстаграм" незадолго до своей смерти.

Александр Шевчук ушëл из жизни 24 января при загадочных обстоятельствах.

Поклонники гуру модной индустрии убеждены, что Шевчук чувствовал, что дни его сочтены.

Об этом свидельствует его микроблог, в котором он написал сокровенные мысли незадолго до своей кончины.

"Вглядываясь в реальность, нас гложут раздумья… Что принесет нам завтрашний день? Радость, горе, разочарование, безденежье, измену друга, циничность работников по цеху, презрение общества, преданность наших младших братьев… Высшее существо под названием "человек" никогда и ни при каких обстоятельствах не должно потерять свое человеческое лицо!!!" — делился философскими размышлениями Александр.

Шевчук скончался в реанимации от разрыва внутренних органов.