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Максакова поскандилила на ток-шоу Первого канала

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оперная певица и бывший депутат Государственной думы объяснила, для чего вернулась в Россию.

Мария Максакова приняла участие в ток-шоу на "Первом канале".

Певица сравнила себя с состоятельной женщиной, лежащей в коме, которую окружают меркантильные родственники, с жадностью делящие наследство.

Сейчас Максакова чувствует, что "пробудилась от комы". При этом близкие не желают с ней общаться.

Гости программы упрекнули экс-депутата в "духовно-нравственной инвалидности". Им не понравилось то, как она относится к детям и матери.

В ответ Максакова заявила, что не собирается выслушивать оскорбления и желает покинуть студию.

Исполнительница пояснила, что прибыла в Москву только для того, чтобы продать свою долю в квартире.

Автор: Елена Былкина
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