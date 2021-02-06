Супруг Елены Перминовой подал в суд на блогера Лену Миро

Блогер славится своими едкими и беспощадными суждениями.

Большинство звёзд предпочитают игнорировать нападки скандального блогера, однако находятся такие, кто решает отстаивать своё доброе имя, которое было запятнано текстами Лены Миро.

На блогера решил подать в суд муж Елены Перминовой Александр Лебедев. Миро писала, что он якобы страдает серьёзным заболеванием, а супруга использует его в корыстных целях.

Александр Лебедев объяснил, что Миро своей публикацией нанесла ему моральный вред. Её заявления, по утверждению адвоката Лебедева, плохо отразились на психологическом состоянии бизнесмена, так как он стал испытывать волнения и тревогу.

Он требует, чтобы Миро выплатила ему моральную компенсацию в размере 20 миллионов рублей.

Лингвисты подтвердили, что текст Миро носит оскорбительный характер.