Поющая ведущая недавно разорвала отношения с блогером Давидом Манукяном.
Ольга Бузова и Влад Кадони вместе вели реалити-шоу "Дом-2". Звёзд связывают профессиональные и дружеские отношения.
Во время съёмок очередного шоу "Бородина против Бузовой", телеведущий сделал неожиданное признание, которое удивило публику и саму Ольгу Бузову
"Оль, я тебя хочу. А что в этом такого? Тебя что, хотеть нельзя? Это же абсолютно нормально. Мы договорились, что до 40 я буду тебя хотеть, и если оба никого не найдем, то поженимся", — объяснил свои чувства Влад Кадони.
После расставания с Давой находится немало желающих занять вакантное место рядом с Ольгой Бузовой.
Ранее свой биологический материал предлагал Ольге Бузовой сын Никаса Сафронова Лука Зтравкин, будучи уверенным, что передаст детям звезды хорошие гены.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?