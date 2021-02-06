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Влад Кадони хочет взять Ольгу Бузову в жёны

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поющая ведущая недавно разорвала отношения с блогером Давидом Манукяном.

Ольга Бузова и Влад Кадони вместе вели реалити-шоу "Дом-2". Звёзд связывают профессиональные и дружеские отношения.

Во время съёмок очередного шоу "Бородина против Бузовой", телеведущий сделал неожиданное признание, которое удивило публику и саму Ольгу Бузову

"Оль, я тебя хочу. А что в этом такого? Тебя что, хотеть нельзя? Это же абсолютно нормально. Мы договорились, что до 40 я буду тебя хотеть, и если оба никого не найдем, то поженимся", — объяснил свои чувства Влад Кадони.

После расставания с Давой находится немало желающих занять вакантное место рядом с Ольгой Бузовой.

Ранее свой биологический материал предлагал Ольге Бузовой сын Никаса Сафронова Лука Зтравкин, будучи уверенным, что передаст детям звезды хорошие гены.

 

Автор: Елена Былкина
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