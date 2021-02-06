Поющая ведущая недавно разорвала отношения с блогером Давидом Манукяном.

Ольга Бузова и Влад Кадони вместе вели реалити-шоу "Дом-2". Звёзд связывают профессиональные и дружеские отношения.

Во время съёмок очередного шоу "Бородина против Бузовой", телеведущий сделал неожиданное признание, которое удивило публику и саму Ольгу Бузову

"Оль, я тебя хочу. А что в этом такого? Тебя что, хотеть нельзя? Это же абсолютно нормально. Мы договорились, что до 40 я буду тебя хотеть, и если оба никого не найдем, то поженимся", — объяснил свои чувства Влад Кадони.