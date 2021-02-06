Тело возлюбленной Высоцкого обнаружили через пять дней после смерти

Ушла из жизни любовница культового советского исполнителя.

Актриса, у которой был роман с Владимиром Высоцкий, скончалась. Тело Татьяны Иваненко нашли спустя пять дней после кончины.

Труп 79-летней актрисы лежал несколько дней в московской квартире. Пожилая женщина жила одна длительное время.

Татьяна Васильевна работала в Театре драмы и комедии на Таганке.

Роман актрисы с Высоцким начался в шестидесятых годах и длился несколько лет. В 1972-м у Татьяны родилась дочь. В свидетельстве о рождении ребёнка вписали фамилию матери.

Коллеги Высоцкого подозревали, что именно Владимир Семёнович стал отцом девочки по имени Анастасии.