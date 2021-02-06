Ушла из жизни любовница культового советского исполнителя.
Актриса, у которой был роман с Владимиром Высоцкий, скончалась. Тело Татьяны Иваненко нашли спустя пять дней после кончины.
Труп 79-летней актрисы лежал несколько дней в московской квартире. Пожилая женщина жила одна длительное время.
Татьяна Васильевна работала в Театре драмы и комедии на Таганке.
Роман актрисы с Высоцким начался в шестидесятых годах и длился несколько лет. В 1972-м у Татьяны родилась дочь. В свидетельстве о рождении ребёнка вписали фамилию матери.
Коллеги Высоцкого подозревали, что именно Владимир Семёнович стал отцом девочки по имени Анастасии.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?