Поклонники приготовились поздравлять ведущую и исполнителя с прибавлением семейства.
Ранее в Сети множились слухи о том, что Ивлеева находится в интересном положении.
Такими подозрениями поделился некий друг семьи Насти Ивлеевой и Элджея. Он обратил внимание на то, что Настя перестала пить алкоголь и прибавила несколько килограмм.
Ивлееву такая новость позабавила. Она сделала скрин с заявления некого инсайдера.
"Ну что, выпьем, во-первых, за друга семьи. Во-вторых, за набранные килограммы. А в-третьих, за пополнение в семье", — сострила ведущая.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?