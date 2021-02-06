Настя Ивлеева прокомментировала весть о своей беременности

Поклонники приготовились поздравлять ведущую и исполнителя с прибавлением семейства.

Ранее в Сети множились слухи о том, что Ивлеева находится в интересном положении.

Такими подозрениями поделился некий друг семьи Насти Ивлеевой и Элджея. Он обратил внимание на то, что Настя перестала пить алкоголь и прибавила несколько килограмм.

Ивлееву такая новость позабавила. Она сделала скрин с заявления некого инсайдера.