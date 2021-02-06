Подсчёт совместного имущества звёздной пары занял почти два года.
Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, наконец, определились со списком совместно нажитого имущества, подлежащего разделу.
Развелись артисты разговорного жанра ещё в 2018 году, однако спор о разделе имущества до сих пор не закончил.
"Заключение экспертизы по делу о разделе имущества между Евгением Вагановичем Петросяном и Еленой Григорьевной Степаненко нам передали только что. Заключение проводило Министерство юстиции Российской Федерации. Поскольку описывать и оценивать пришлось очень много всего, привлекали экспертов сторонних организаций", — рассказал пресс-секретарь столичного Хамовнического районного суда изданию в беседе с изданием "Собеседник".
Перепись заняла почти 500 листов. Со списком имущества будет знакомится сначала судья, а потом информацию передадут для изучения адвокатам экс-супругов.
О том, как именно будет разделено имущество между Петросяном и Степаненко, станет известно после после финального судебного заседания, дата проведения которого еще не назначена.
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