90-летний актёр считает, что его именем воспользовались.
Иван Краско намерен судиться с журналистами, которые распространили информацию о том, что у него родился шестой ребёнок.
Ранее СМИ сообщали, что дочку актёру родила женщина по имени Юлия Кичемасова. Юлия доказывала, что малышка родилась от актёра с помощью процедуры ЭКО.
После оглашения результата ДНК-теста, выяснилось, что девочка не имеет биологического родства с Иваном Ивановичем.
Вся эта ситуация очень расстроила актёра, который собирается отстаивать своё доброе имя в суде.
"Найдите уже какого-то другого мальчика для битья, которому нужен подобный пиар, мне это осточертело, мне это не нужно. Остановить ту вакханалию я решил через суд. Церемониться с негодяями не собираюсь. Я в глаза не видел псевдожурналиста, который написал подобный бред! Всё. Разговор окончен", — сказал Краско изданию "Собеседник".
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?