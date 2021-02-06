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Иван Краско решил подать в суд за обман о его внебрачной дочери 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

90-летний актёр считает, что его именем воспользовались.

Иван Краско решил подать в суд за обман о его внебрачной дочери 

Иван Краско намерен судиться с журналистами, которые распространили информацию о том, что у него родился шестой ребёнок.

Ранее СМИ сообщали, что дочку актёру родила женщина по имени Юлия Кичемасова. Юлия доказывала, что малышка родилась от актёра с помощью процедуры ЭКО.

После оглашения результата ДНК-теста, выяснилось, что девочка не имеет биологического родства с Иваном Ивановичем.

Вся эта ситуация очень расстроила актёра, который собирается отстаивать своё доброе имя в суде.

"Найдите уже какого-то другого мальчика для битья, которому нужен подобный пиар, мне это осточертело, мне это не нужно. Остановить ту вакханалию я решил через суд. Церемониться с негодяями не собираюсь. Я в глаза не видел псевдожурналиста, который написал подобный бред! Всё. Разговор окончен", — сказал Краско изданию "Собеседник".

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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