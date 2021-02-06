Иван Краско решил подать в суд за обман о его внебрачной дочери

90-летний актёр считает, что его именем воспользовались.

Иван Краско намерен судиться с журналистами, которые распространили информацию о том, что у него родился шестой ребёнок.

Ранее СМИ сообщали, что дочку актёру родила женщина по имени Юлия Кичемасова. Юлия доказывала, что малышка родилась от актёра с помощью процедуры ЭКО.

После оглашения результата ДНК-теста, выяснилось, что девочка не имеет биологического родства с Иваном Ивановичем.

Вся эта ситуация очень расстроила актёра, который собирается отстаивать своё доброе имя в суде.