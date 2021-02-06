Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Танцор Евгений Папунаишвили разводится с женой
Силуанов: экономика России успешно преодолела "коронакризис"
Названо число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях
Сторонники Навального завалили угрозами внука ветерана Артёменко
Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Скончался трёхкратный обладатель "Оскара" Кристофер Пламмер
Интернет-провайдеры в Мьянме заблокировали доступ к Twitter
В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса
Стала известна причина "исчезновения" Ефремова из колонии

Дава упомянул в Instagram некую Ольгу, которая превратилась в бомжиху

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер снял странное видео, в котором он и его приятели перевоплотились в асоциальных личностей.

Дава упомянул в Instagram некую Ольгу, которая превратилась в бомжиху

Давид Манукян продолжает удивлять подписчиков необычным контентом.

Манукян, который недавно расстался с Ольгой Бузовой, опубликовал видео с фильтром, который искажает лица людей и делает их похожими на людей, скатившихся на дно жизни.

Голос за кадром говорит о какой-то Ольге, которая очень низко пала.

"За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную голодную бомжиху и вместо мужчин окружила себя кошками и собаками", — говорит закадровый голос при том, что в кадре красуются опухший Дава с приятелями.

Голос был взят из одного из выпусков шоу "Мужское/женское". Данный текст облюбовали тиктокеры и с удовольствием снимают видео, используя этот закадровый текст.

Поклонники Бузовой не поняли шутку. Больше всего их возмутило то, что на видео Манукяна фигурирует имя Ольга.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Танцор Евгений Папунаишвили разводится с женой
Fox News распрощается с телеведущим, который поддерживает Трампа
Иван Краско решил подать в суд за обман о его внебрачной дочери 
Дава упомянул в Instagram некую Ольгу, которая превратилась в бомжиху
Охлобыстин жёстко затроллил Навального, вспомнившего о нём в суде
Госсекретарь США осудил высылку европейских дипломатов из России
Силуанов: экономика России успешно преодолела "коронакризис"
Названо число арестованных и оштрафованных на незаконных акциях
Сторонники Навального завалили угрозами внука ветерана Артёменко
Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона
Популярное
Мир. Новости мира
Почему Казахстан делает разворот от ЕАЭС

Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?

Почему Казахстан делает разворот от ЕАЭС
Боррель удивил журналистов комментарием о санкциях из-за Навального
Мир. Новости мира
Боррель удивил журналистов комментарием о санкциях из-за Навального
Российский шоу-бизнес
Невзоров отказался просить прощение за слова о Зое Космодемьянской 
Евросоюз
"Весь мир с Навальным!". У Евросоюза другие заботы
Игорь Буккер Какую тайну хранят мощи апостола Иакова Алфеева Игорь Буккер Любовь Степушова "Весь мир с Навальным!". У Евросоюза другие заботы Любовь Степушова Василий Амирджанов Борьба с матом по﻿дняла его популярность Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Навального привезли на новый суд: на этот раз он ответит за клевету
Мир. Новости мира
Немецкий эксперт оценил антироссийские санкции: "Ухудшили почти всё"
Охлобыстин жёстко затроллил Навального, вспомнившего о нём в суде
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин жёстко затроллил Навального, вспомнившего о нём в суде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников