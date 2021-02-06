Дава упомянул в Instagram некую Ольгу, которая превратилась в бомжиху

Блогер снял странное видео, в котором он и его приятели перевоплотились в асоциальных личностей.

Давид Манукян продолжает удивлять подписчиков необычным контентом.

Манукян, который недавно расстался с Ольгой Бузовой, опубликовал видео с фильтром, который искажает лица людей и делает их похожими на людей, скатившихся на дно жизни.

Голос за кадром говорит о какой-то Ольге, которая очень низко пала.

"За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную голодную бомжиху и вместо мужчин окружила себя кошками и собаками", — говорит закадровый голос при том, что в кадре красуются опухший Дава с приятелями.

Голос был взят из одного из выпусков шоу "Мужское/женское". Данный текст облюбовали тиктокеры и с удовольствием снимают видео, используя этот закадровый текст.

Поклонники Бузовой не поняли шутку. Больше всего их возмутило то, что на видео Манукяна фигурирует имя Ольга.