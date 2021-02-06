Блогер снял странное видео, в котором он и его приятели перевоплотились в асоциальных личностей.
Давид Манукян продолжает удивлять подписчиков необычным контентом.
Манукян, который недавно расстался с Ольгой Бузовой, опубликовал видео с фильтром, который искажает лица людей и делает их похожими на людей, скатившихся на дно жизни.
Голос за кадром говорит о какой-то Ольге, которая очень низко пала.
"За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную голодную бомжиху и вместо мужчин окружила себя кошками и собаками", — говорит закадровый голос при том, что в кадре красуются опухший Дава с приятелями.
Голос был взят из одного из выпусков шоу "Мужское/женское". Данный текст облюбовали тиктокеры и с удовольствием снимают видео, используя этот закадровый текст.
Поклонники Бузовой не поняли шутку. Больше всего их возмутило то, что на видео Манукяна фигурирует имя Ольга.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?