Комик посетовал на то, что он теперь не может выразить свои мысли привычным языком.
Гарик Харламов опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой на заборе большими буквами написано нецензурное слово.
"Раньше можно было такое выкладывать, а теперь вот … (нецензурное слово)", — написал под фото Харламов.
Таким образом комик пренебрёг запретом размещать в социальных сетях слова и выражения, которые считаются в культурном обществе недопустимыми.
Новый закон обязывает администрацию социальных сетей удалять незаконный контент, в том числе материалы, содержащие нецензурную брань.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...