Гарик Харламов обматерил запрет материться в социальных сетях

Комик посетовал на то, что он теперь не может выразить свои мысли привычным языком.

Гарик Харламов опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой на заборе большими буквами написано нецензурное слово.

"Раньше можно было такое выкладывать, а теперь вот … (нецензурное слово)", — написал под фото Харламов.

Таким образом комик пренебрёг запретом размещать в социальных сетях слова и выражения, которые считаются в культурном обществе недопустимыми.

Новый закон обязывает администрацию социальных сетей удалять незаконный контент, в том числе материалы, содержащие нецензурную брань.