Бузова высмеяла Митю Фомина за возраст

Поющая ведущая опубликовала в сторис-Instagram видео с солистом группы Hi-Fi.

Митя Фомин обратился к Ольге Бузовой за советом. Исполнитель спросил у звезды ТВ и Instagram, стоит ли ему перекрашивать волосы в какой-либо яркий цвет.

Ольга отсоветовала коллеге по шоу-бизнесу проводить какие-либо манипуляции с волосами, отметив, что его природный цвет очень ему идёт.

Бузова была шокирована, узнав, сколько на самом деле лет Мити Фомину. Она с трудом поверила в то, что певцу стукнуло 47, так как Мите удаётся выглядеть гораздо младше своих лет.

Желание перекраситься Митя Фомин объяснил стремлением стать ближе к молодежи.