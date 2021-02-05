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Бузова высмеяла Митю Фомина за возраст

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поющая ведущая опубликовала в сторис-Instagram видео с солистом группы Hi-Fi.

Митя Фомин обратился к Ольге Бузовой за советом. Исполнитель спросил у звезды ТВ и Instagram, стоит ли ему перекрашивать волосы в какой-либо яркий цвет.

Ольга отсоветовала коллеге по шоу-бизнесу проводить какие-либо манипуляции с волосами, отметив, что его природный цвет очень ему идёт.

Бузова была шокирована, узнав, сколько на самом деле лет Мити Фомину. Она с трудом поверила в то, что певцу стукнуло 47, так как Мите удаётся выглядеть гораздо младше своих лет.

Желание перекраситься Митя Фомин объяснил стремлением стать ближе к молодежи.

"Какое ты имеешь отношение к молодежи?", — поинтересовалась Бузова у Фомина. 

Автор: Елена Былкина
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