Звезда Comedy Woman похвасталась повышенным вниманием публики к её персоне.
Одна из самых ярких комедийных актрис российского шоу-бизнеса опубликовала в своём Instagram фотографию, на которой она запечатлена в элегантном образе.
Елена Борщёва предстала перед подписчиками в блистательном синем платье и с длинными серьгами, украшенными голубыми камнями.
Под снимком Елена написала забавный комментарий.
"Меня часто узнают, просят сфотографироваться, а однажды даже сфотографировали биотуалет, в котором я находилась!!!!
Так я поняла, что мне идёт синий!", — пошутила Борщёва.
Подписчики оценили фотографию Елены, забросав звезду комплиментами.
"Такая нестандартная красота, в наше время штампов", — написали фолловеры.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...