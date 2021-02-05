Борщёва рассказала, в каких необычных местах фотографируют её фанаты

Звезда Comedy Woman похвасталась повышенным вниманием публики к её персоне.

Одна из самых ярких комедийных актрис российского шоу-бизнеса опубликовала в своём Instagram фотографию, на которой она запечатлена в элегантном образе.

Елена Борщёва предстала перед подписчиками в блистательном синем платье и с длинными серьгами, украшенными голубыми камнями.

Под снимком Елена написала забавный комментарий.

"Меня часто узнают, просят сфотографироваться, а однажды даже сфотографировали биотуалет, в котором я находилась!!!!

Так я поняла, что мне идёт синий!", — пошутила Борщёва.

Подписчики оценили фотографию Елены, забросав звезду комплиментами.