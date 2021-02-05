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Святослав Ещенко рассказал, что подписал с женой брачный договор

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Аншлага" пожаловался на ревность бывшей супруги, с которой прожил 20 лет.

Святослав Ещенко рассказал, что подписал с женой брачный договор

Брак юмориста женой всё же распался, несмотря на то, что комик пошёл на все условия супруги.

По словам Святослава Ещенко, на супругу Ирину плохо повлияли телевизионные шоу, в которых муссируются темы измен, разводов и внебрачных детей.

Артист объяснил, что супруга подозревала, что он ей изменяет, уезжая на гастроли, поэтому опасалась, что после развода останется ни с чем.

Святослав пошёл навстречу желанию супруги и составил с ней брачный договор. Это не спасло брак комика. Он развёлся с Ириной, так как супруги устали от скандалов и упрёков.

"Я винил себя в расставании, но так быть не должно, ведь чувство вины вызывает депрессию и болезнь. Почему Ирина захотела заключить брачный договор? Не знаю. Надо у нее спрашивать. Она не доверяла мне. Ира насмотрелась шоу о внебрачных детях. Я не спорил с ней и подписал этот контракт", — рассказал 49-летний артист в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче "Судьба человека".

Сам юморист убёждён, что у него нет внебрачный детей.

"Мне таких вопросов никто не задавал. У меня есть один-единственный сын Нарад, мой любимый и неповторимый", — объяснил Ещенко.

 

Автор: Елена Былкина
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