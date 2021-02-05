Святослав Ещенко рассказал, что подписал с женой брачный договор

Звезда "Аншлага" пожаловался на ревность бывшей супруги, с которой прожил 20 лет.

Брак юмориста женой всё же распался, несмотря на то, что комик пошёл на все условия супруги.

По словам Святослава Ещенко, на супругу Ирину плохо повлияли телевизионные шоу, в которых муссируются темы измен, разводов и внебрачных детей.

Артист объяснил, что супруга подозревала, что он ей изменяет, уезжая на гастроли, поэтому опасалась, что после развода останется ни с чем.

Святослав пошёл навстречу желанию супруги и составил с ней брачный договор. Это не спасло брак комика. Он развёлся с Ириной, так как супруги устали от скандалов и упрёков.

"Я винил себя в расставании, но так быть не должно, ведь чувство вины вызывает депрессию и болезнь. Почему Ирина захотела заключить брачный договор? Не знаю. Надо у нее спрашивать. Она не доверяла мне. Ира насмотрелась шоу о внебрачных детях. Я не спорил с ней и подписал этот контракт", — рассказал 49-летний артист в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче "Судьба человека".

Сам юморист убёждён, что у него нет внебрачный детей.