Лил Узи Верт имплантировал в лобную долю черепа огромный бриллиант

Рэпер опубликовал снимки с дорогостоящим украшением.

Американский рэпер Лил Узи Верт вживил себе в лоб большой розовый бриллиант.

Шоумен поспешил сделать фотосессию в новом эпатажном образе.

"Красота — это боль", — подписал фотографии рэпер.

Далеко не все оцени поступок рэпера. Кадры скорее напугали поклонников музыканта, чем восхитили.

Под снимками рэпера в Instagram подписчики стали оставлять остроумные комментарии.

"Сможете ли вы стрелять из него лазером?" — интересовались фолловеры.

Иван Ургант в своём вечернем шоу обвинил рэпера в том, что он украл идею с бриллиантов во лбу у Верки Сердючки. В качестве доказательства своих слов Ургант показал фотографию Сердючки, голову которой украшает звезда.