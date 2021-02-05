Рэпер опубликовал снимки с дорогостоящим украшением.
Американский рэпер Лил Узи Верт вживил себе в лоб большой розовый бриллиант.
Шоумен поспешил сделать фотосессию в новом эпатажном образе.
"Красота — это боль", — подписал фотографии рэпер.
Далеко не все оцени поступок рэпера. Кадры скорее напугали поклонников музыканта, чем восхитили.
Под снимками рэпера в Instagram подписчики стали оставлять остроумные комментарии.
"Сможете ли вы стрелять из него лазером?" — интересовались фолловеры.
Иван Ургант в своём вечернем шоу обвинил рэпера в том, что он украл идею с бриллиантов во лбу у Верки Сердючки. В качестве доказательства своих слов Ургант показал фотографию Сердючки, голову которой украшает звезда.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...