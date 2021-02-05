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Муцениеце рассказала о нежелании детей разговаривать с Прилучным 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса заметила, что отпрыски не горят желанием общаться со знаменитым папой.

Муцениеце рассказала о нежелании детей разговаривать с Прилучным 

Агата Муцениеце ранее рассказывала, что Павел Прилучный вёл себя агрессивно по отношению к ней.

Она жаловалась в Сети на то, что семейный конфликт однажды закончился тем, что актёр поднял на неё руку и выбросил в окно её мобильный телефон. Всё это происходило на глазах их общих детей — Мии и Тимофея.

Сын и дочь с трудом соглашаются позвонить отцу, несмотря на то, что сама Агата их уговаривает это сделать.

"Ни один из них не хочет звонить", — отметила артистка в YouTube-шоу MamBook.

Актриса заметила, что её дети, когда всё-таки решают позвонить Прилучному, то всегда уходят в другую комнату и запираются на ключ, чтобы никто не смог подслушать их беседу.

По мнению Агаты, так дети адаптируются к новым семейным условиям, пытаясь подстроится под ситуацию, когда мама и папа больше не вместе.

 

 

Автор: Елена Былкина
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