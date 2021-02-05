Зрители программы "Давай поженимся" периодически наблюдают конфликты между двумя телесвахами.
Чаще всего нападки на соведущую позволяет себе Лариса Гузеева.
Однажды Лариса Андреевна раскритиковала то, как одета Роза Раифовна, отметив, что та выглядит так, "будто из сарая вышла".
Сябитова чаще всего проглатывает обиды, но иногда и её терпению приходит конец.
"На первой же съемке мы сцепились. Когда слово предоставили мне, я наехала: «Знаете что, Лариса, при всем моем уважении вы не сваха, так что не говорите того, в чем не разбираетесь, это моя половина!»" — рассказала Роза в интервью "Антенне".
Кроме того, у Сябитовой имеются претензии к правдивости высказываний коллеги по шоу.
"Лариса много врет на камеру. <…> Однажды Лариса брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются. Но я не стала отнекиваться. Хотя, думаю, я беднее ее", — цитирует профессиональную сваху издание "Семь дней".
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