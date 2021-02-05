Супруга Льва Лещенко объяснила, почему не может иметь детей

Певец состоит в браке с женой Ириной Бугудиной уже сорок лет, однако наследниками супруги так и не обзавелись.

Жена народного артиста РСФСР объяснила, что бездетность является для неё серьёзным поводом для сожаления. Долгое время Лещенко с супругой игнорировали вопросы о том, почему так и не стали родителями.

Ирина Багудина всё же нашла в себе силы поделиться своей болью.

Выяснилось, что у супруги Льва Валерьяновича возникли проблемы со здоровьем. Какой именно недуг помешал ей стать матерью, Ирина не уточнила. По признанию женщины, она отчаянно боролась за мечту родить ребёнка, однако болезнь оказалась сильнее.

"Со мной случилось это несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою самую большую проблему, беду. Я все время находилась в какой-то надежде, в достижении чего-то очень долго, лет, наверное, 10-12 посвятила этому… Эта печаль находится глубоко", — объяснила Ирина в передаче "Легенда" на канале RTVI.

Супруги подумывали о том, чтобы усыновить ребёнка. Раньше таких репродуктивных технологий, как ЭКО и суррогатное материнство просто не было.