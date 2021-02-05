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ТНТ показал первые кадры шоу "Холостяк" с Тимати

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Съёмки телепроекта начались вскоре после расставания Тимати с Анастасией Решетовой.

ТНТ показал первые кадры шоу "Холостяк" с Тимати

В официальном Instagram-аккаунте телеканала ТНТ опубликовали тизер одного из самых долгожданный шоу этой весны.

Зрители с нетерпением ждут выпуска шоу. Подогревает интерес к проекту то, что в роли холостяка выступит один из самых завидный женихов страны — рэпер Тимати.

"Этой весной тебя ждет новый сезон самого романтичного шоу страны", — гласит подпись к тизеру.

В премьерном ролике показаны сказочные по красоте уголки природы — море, пляжи, песчаные пустыни. Именно такой антураж выбрали создатели шоу, чтобы погрузить зрителей в атмосферу романтики.

Лица девушек в трейлере не показаны, однако на кадрах постоянно мелькает стройная брюнетка с длинными волосами.

"При том, что я не допускаю людей в свой внутренний мир, я могу совершенно спокойно снять эту маску и быть собой", — сказал Тимур Юнусов, рассказывая о своём опыте съёмок в шоу. 

Автор: Елена Былкина
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