ТНТ показал первые кадры шоу "Холостяк" с Тимати

Съёмки телепроекта начались вскоре после расставания Тимати с Анастасией Решетовой.

В официальном Instagram-аккаунте телеканала ТНТ опубликовали тизер одного из самых долгожданный шоу этой весны.

Зрители с нетерпением ждут выпуска шоу. Подогревает интерес к проекту то, что в роли холостяка выступит один из самых завидный женихов страны — рэпер Тимати.

"Этой весной тебя ждет новый сезон самого романтичного шоу страны", — гласит подпись к тизеру.

В премьерном ролике показаны сказочные по красоте уголки природы — море, пляжи, песчаные пустыни. Именно такой антураж выбрали создатели шоу, чтобы погрузить зрителей в атмосферу романтики.

Лица девушек в трейлере не показаны, однако на кадрах постоянно мелькает стройная брюнетка с длинными волосами.