Съёмки телепроекта начались вскоре после расставания Тимати с Анастасией Решетовой.
В официальном Instagram-аккаунте телеканала ТНТ опубликовали тизер одного из самых долгожданный шоу этой весны.
Зрители с нетерпением ждут выпуска шоу. Подогревает интерес к проекту то, что в роли холостяка выступит один из самых завидный женихов страны — рэпер Тимати.
"Этой весной тебя ждет новый сезон самого романтичного шоу страны", — гласит подпись к тизеру.
В премьерном ролике показаны сказочные по красоте уголки природы — море, пляжи, песчаные пустыни. Именно такой антураж выбрали создатели шоу, чтобы погрузить зрителей в атмосферу романтики.
Лица девушек в трейлере не показаны, однако на кадрах постоянно мелькает стройная брюнетка с длинными волосами.
"При том, что я не допускаю людей в свой внутренний мир, я могу совершенно спокойно снять эту маску и быть собой", — сказал Тимур Юнусов, рассказывая о своём опыте съёмок в шоу.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...