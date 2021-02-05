Борис Корчевников рассказал об отношениях с моделями

Телеведущий ответил откровенностью на откровенность.

Борис Корчевников завёл разговор о представительницах индустрии моды и красоты в беседе с гостем своей программы "Судьба человека" актёром Владимиром Шевельковым.

Звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" рассказал, что его супруга Ирина работает профессиональной моделью.

Корчевников отметил, что работа моделей сопрежена с определёнными трудностями, так как мужчины часто делают им непристойные предложения. Именно поэтому ведущий назвал данный бизнес "грязным".

Шевельков поинтересовался у Корчевникова, как он сам относится к девушкам модельной внешности.

Борис признался, что такие девушки ему нравятся и, более того, он пытался строить с манекенщицами отношения.