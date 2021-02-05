Телеведущий ответил откровенностью на откровенность.
Борис Корчевников завёл разговор о представительницах индустрии моды и красоты в беседе с гостем своей программы "Судьба человека" актёром Владимиром Шевельковым.
Звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" рассказал, что его супруга Ирина работает профессиональной моделью.
Корчевников отметил, что работа моделей сопрежена с определёнными трудностями, так как мужчины часто делают им непристойные предложения. Именно поэтому ведущий назвал данный бизнес "грязным".
Шевельков поинтересовался у Корчевникова, как он сам относится к девушкам модельной внешности.
Борис признался, что такие девушки ему нравятся и, более того, он пытался строить с манекенщицами отношения.
"Те, с кем я ужинал, были не замужем", — отметил Корчевников, не рассказав, однако, насколько успешным был его опыт общения с красотками из мира моды.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...