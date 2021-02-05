Общественность с недоверием относится к музыканту после того, как звезду обвинили в насилии.
К Мэрилину Мэнсону приковано внимание публики, так как десятки женщин обвинили рок-музыканта в сексуальном и психологическом насилии.
На фоне подобных новостей крики о помощи, доносившиеся из дома Мэнсона, показались соседям подозрительными.
К жилью знаменитого шоумена прибыли несколько нарядов полиции, а также полицейский вертолёт. В дом к музыканту полиция проникнуть не смогла, так как дверь им никто не открыл.
Позже выяснилось, что с музыкантом всё в порядке.
Бывшая супруга Мэнсона танцовщица Дита фон Тиз, уверила общественность, что не сталкивалась с агрессией со стороны мужа.
Сам музыкант в ответ на обвинения объяснил, что его отношения с женщинами строились на обоюдном согласии.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...