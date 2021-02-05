В дом Мэрилина Мэнсона прибыла полиция после криков о помощи

Общественность с недоверием относится к музыканту после того, как звезду обвинили в насилии.

К Мэрилину Мэнсону приковано внимание публики, так как десятки женщин обвинили рок-музыканта в сексуальном и психологическом насилии.

На фоне подобных новостей крики о помощи, доносившиеся из дома Мэнсона, показались соседям подозрительными.

К жилью знаменитого шоумена прибыли несколько нарядов полиции, а также полицейский вертолёт. В дом к музыканту полиция проникнуть не смогла, так как дверь им никто не открыл.

Позже выяснилось, что с музыкантом всё в порядке.

Бывшая супруга Мэнсона танцовщица Дита фон Тиз, уверила общественность, что не сталкивалась с агрессией со стороны мужа.

Сам музыкант в ответ на обвинения объяснил, что его отношения с женщинами строились на обоюдном согласии.