Тимур Батрутдинов высказался о любовных терзаниях Бузовой

Комик выразил своё мнение на премьерном показе комедии "Love" Сергея Светлакова.

Тимур Батрутдинов дружит с Ольгой Бузовой. Их приятельские отношения начались после участия в передаче "План Б". Идея шоу заключается в том, что нужно за ограниченное время найти себе пару или остаться вместе.

Этого опыта знакомства Тимуру хватило, чтобы понять характер Ольги.

"Оля — крепкая, сильная женщина и, я думаю, она вытерпит всё", — сказал комик, отвечая на вопрос о расставании певицы с Давидом Манукяном.

Сам Батрутдинов прекрасно себя чувствует в статусе холостяка. Юморист объяснил, что ему хватает "любви на один день". Ко Дню влюбленных, однако, Тимур решил найти себе девушку, чтобы не проводить праздник в одиночестве.