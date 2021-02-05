Комик выразил своё мнение на премьерном показе комедии "Love" Сергея Светлакова.
Тимур Батрутдинов дружит с Ольгой Бузовой. Их приятельские отношения начались после участия в передаче "План Б". Идея шоу заключается в том, что нужно за ограниченное время найти себе пару или остаться вместе.
Этого опыта знакомства Тимуру хватило, чтобы понять характер Ольги.
"Оля — крепкая, сильная женщина и, я думаю, она вытерпит всё", — сказал комик, отвечая на вопрос о расставании певицы с Давидом Манукяном.
Сам Батрутдинов прекрасно себя чувствует в статусе холостяка. Юморист объяснил, что ему хватает "любви на один день". Ко Дню влюбленных, однако, Тимур решил найти себе девушку, чтобы не проводить праздник в одиночестве.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...