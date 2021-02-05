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Процветает днище: Ева Польна раскритиковала российский шоу-бизнес

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица сравнила своё творчество с огоньком свечи в маленькой избушке посреди урагана.

Процветает днище: Ева Польна раскритиковала российский шоу-бизнес

Одна из самых женственных исполнительниц российской эстрады поделилась с подписчиками своими душевными терзаниями.

Ева Польна объяснила, что написала огромное количество песен, которых хватило бы на несколько триумфальных карьер. Однако, певица замечает, что вкус публики обмельчал, потому что вокруг процветает "днище".

Ева призналась, что порой у неё опускаются руки, но добрые слова поклонников заставляют её двигаться дальше и работать для своих слушателей.

"На общем фоне катастрофы" — тотального засилья пустого, бездушного, негативного, агрессивного и тд информационного и музыкального мусора — моё творчество напоминает мне огонёк свечи в маленькой избушке посреди урагана… Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает "днище". Брось это неблагодарное занятие. А потом я читаю ваши трогательные и душераздирающие комментарии, сообщения моих друзей, я как старый солдат утираю скупую слезу и понимаю, что мы ещё "повоюем", что смысл есть, я должна поддерживать других и нести тот свет, который мне дан!" — написала Польна в своём Instagram.

Фанаты оставили под постом трогательные комментарии.

"Ева Леонидовна! Мы как по компасу сверяемся по песням то вашим, так что никуда не отпускаем!!!", — написали подписчики.

Автор: Елена Былкина
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