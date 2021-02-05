Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Военный эксперт: США оставляют войска в Германии, дабы сохранить лицо
Заридзе: В России хорошо научились лечить рак груди
Арабские подростки избили в Париже российскую пенсионерку
Итальянский сенатор: ЕС должен "мощно надавить" на Украину
Уборка снега в Пенсильвании закончилась тройным убийством
Известный критик "Хезболлы" Локман Слим убит в Ливане
Тейлор Грин "освободили от должности" в двух комитетах Конгресса
В Штатах угнан автомобиль, перевозивший коронавирусные вакцины
Джо Байден произнёс программную речь: Америка вернулась!

Лев Лещенко хочет усыновить детей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

79-летнего певца огорчает отсутствие наследников.

Второй брак Льва Лещенко оказался очень крепким. Со своей супругой Ириной он счастливо прожил в браке сорок лет.

Народный артист РСФСР сожалеет, что у него так и родились дети. Состояние здоровья Ирины не позволяло ей выносить ребёнка.

Лев Валерьянович объяснил, что они с женой подумывали об усыновлении, однако их останавливали негативные примеры коллег по шоу-бизнесу.

"И мы знаем наших артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру", — рассказал певец в интервью телеканалу RTVI.

Лев Валерьянович вспомнил о своей большой семье, которая собиралась при жизни его родителей. Сейчас он также нередко устраивает семейные вечера, на которых присутствуют племянники, крестники, и просто близкие люди.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Военный эксперт: США оставляют войска в Германии, дабы сохранить лицо
Заридзе: В России хорошо научились лечить рак груди
Арабские подростки избили в Париже российскую пенсионерку
Итальянский сенатор: ЕС должен "мощно надавить" на Украину
Уборка снега в Пенсильвании закончилась тройным убийством
Известный критик "Хезболлы" Локман Слим убит в Ливане
Тейлор Грин "освободили от должности" в двух комитетах Конгресса
В Штатах угнан автомобиль, перевозивший коронавирусные вакцины
Джо Байден произнёс программную речь: Америка вернулась!
Китай готов принимать данные своей первой миссии на Марс
Популярное
Мир. Новости мира
Пора ли России рисовать новые границы

Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...

Пора ли России рисовать новые границы
Вопрос дня: почему Путин не в беде из-за Навального
Мир. Новости мира
Вопрос дня: почему Путин не в беде из-за Навального
Политика. Новости и аналитика
Георгий Фёдоров: Путин — уже не тот. Переворот возможен
Новости Украины
Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы
Наталия Красовская Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием Наталия Красовская Василий Амирджанов Приговор Навальному может больно ударить по России Василий Амирджанов Любовь Степушова Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы Любовь Степушова
Криминал
Задержанная в СИЗО выплеснула горячий суп в лицо надзирателю
Мир. Новости мира
СМИ США: американские "санкционные резервы" подходят к концу
Землян предостерегли от необдуманных контактов с НЛО﻿
Уфология и НЛО
Землян предостерегли от необдуманных контактов с НЛО﻿
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников