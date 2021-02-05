Лев Лещенко хочет усыновить детей

79-летнего певца огорчает отсутствие наследников.

Второй брак Льва Лещенко оказался очень крепким. Со своей супругой Ириной он счастливо прожил в браке сорок лет.

Народный артист РСФСР сожалеет, что у него так и родились дети. Состояние здоровья Ирины не позволяло ей выносить ребёнка.

Лев Валерьянович объяснил, что они с женой подумывали об усыновлении, однако их останавливали негативные примеры коллег по шоу-бизнесу.

"И мы знаем наших артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру", — рассказал певец в интервью телеканалу RTVI.

Лев Валерьянович вспомнил о своей большой семье, которая собиралась при жизни его родителей. Сейчас он также нередко устраивает семейные вечера, на которых присутствуют племянники, крестники, и просто близкие люди.