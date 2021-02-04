Ксения Собчак объяснила, что составила с мужем брачный договор

Журналистка, которая зарабатывает в десять раз больше мужа, рассказала об источниках своего дохода.

Ксения Собчак продолжает давать уроки финансовой грамотности.

Светская львица призналась, что хорошо зарабатывает. Согласно информации журнала Forbes, её годовой доход составляет 4, 4 млн долларов.

Ксения Анатольевна хвасталась, что её активы составляют почти один млрд рублей.

При таких доходах журналистка сетует на, что ей приходится много работать. Собчак занимается инвестициями, покупает доли в бизнесе, а также неплохо зарабатывает в YouTube и Instagram.

"Богатства всегда мало. Человек вечно недоволен и хочет больше, сколько бы не имел. Это главная вещь, которую нужно иметь в виду. Считаю себя богатым человеком. Я достигла сумм, о которых мечтала в детстве, мол, будут 10 миллионов долларов, смогу вообще не работать. Они есть, но я работаю еще больше…" — объяснила Ксения Собчак.

Собчак объяснила, что при таком уровне благосостояния у неё с супругом Константином Богомоловым отдельный бюджет.