Звезда сериала "Ольга" разорвала отношения с режиссером Сигаревым

Яна Троянова поставила точку в своём романе с кинодеятелем.

Расставание звёздной пары произошло еще в начале сентября 2020 года, однако только сейчас стало известно о переменах в личной жизни актрисы.

Екатеринбургский режиссёр и сценарист рассказал, что Яна Троянова его бросила.

"Насколько я понял, Троянова меня разлюбила как мужчину. Серьезная была для меня история", — объяснил режиссер в интервью Юрию Дудю.

Отношения Трояной и Сигарева не были зарегистрированы, однако мужчина настолько тяжело переживал расставание, что ему даже пришлось обратиться за помощью к специалистам, оказывающим психологическую помощь.

"Тебе некомфортно. Но время лечит. Пытался поговорить. Но если не устраивает что-то в человеке, лучше не продолжать", — рассказал Сигарев.

Яна Троянова блистала в таких фильмах режиссера, как "Волчок", "Жить" и "Страна Оз".

После расставания экс-влюблённые продолжили творческое сотрудничество, так как сумели сохранить добрые отношения.