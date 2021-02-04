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Дана Борисова опубликовала видео признание Анны Калашниковой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

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Дана Борисова опубликовала видео признание Анны Калашниковой

Дана Борисова опубликовала в своём Instagram забавным образом смонтированное видео.

Ведущая взяла кадры из программы "Алёна, блин!" и несколько раз продублировала фрагмент видео, на котором Анна Калашникова обвиняет её в том, что Борисова забрасывает её снимками интимного характера.

"Вот честно, ну кому я нужна", — несколько раз повторяет Калашникова на юмористически обыгранном видео.

Борисова призналась, что заявление светской львицы приятно удивило её и подняло ей настроение.

"Тусовщица? Певица? Или светская львица, вечно с кучей заколок и накладных прядей на голове (никого, кстати, вам не напоминает @annakalash раскрыла страшную тайну. Мол, я присылаю ей свои обнаженные фото, что наносит ее и так нестабильной психике серьезный урон. Анна @annakalash, могу сказать одно‼️ Мечтать не вредно и, если уж я когда грешила подобным образом, то только исключительно в отношении мужчин, но уж никак ни в отношении подобной мадам, в вечно парчовых обтягивающих мини платьях. Написала, как есть, ну а, если вам больше ну совершенно не на что потратить час своего времени, посмотрите новое интервью отличной ведущей", — написала Борисова в своём микроблоге.

Автор: Елена Былкина
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