Дана Борисова опубликовала видео признание Анны Калашниковой

Звезда "Армейского магазина" высмеяла модель за её фантастические обвинение.

Дана Борисова опубликовала в своём Instagram забавным образом смонтированное видео.

Ведущая взяла кадры из программы "Алёна, блин!" и несколько раз продублировала фрагмент видео, на котором Анна Калашникова обвиняет её в том, что Борисова забрасывает её снимками интимного характера.

"Вот честно, ну кому я нужна", — несколько раз повторяет Калашникова на юмористически обыгранном видео.

Борисова призналась, что заявление светской львицы приятно удивило её и подняло ей настроение.