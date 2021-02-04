Звезда "Армейского магазина" высмеяла модель за её фантастические обвинение.
Дана Борисова опубликовала в своём Instagram забавным образом смонтированное видео.
Ведущая взяла кадры из программы "Алёна, блин!" и несколько раз продублировала фрагмент видео, на котором Анна Калашникова обвиняет её в том, что Борисова забрасывает её снимками интимного характера.
"Вот честно, ну кому я нужна", — несколько раз повторяет Калашникова на юмористически обыгранном видео.
Борисова призналась, что заявление светской львицы приятно удивило её и подняло ей настроение.
"Тусовщица? Певица? Или светская львица, вечно с кучей заколок и накладных прядей на голове (никого, кстати, вам не напоминает @annakalash раскрыла страшную тайну. Мол, я присылаю ей свои обнаженные фото, что наносит ее и так нестабильной психике серьезный урон. Анна @annakalash, могу сказать одно‼️ Мечтать не вредно и, если уж я когда грешила подобным образом, то только исключительно в отношении мужчин, но уж никак ни в отношении подобной мадам, в вечно парчовых обтягивающих мини платьях. Написала, как есть, ну а, если вам больше ну совершенно не на что потратить час своего времени, посмотрите новое интервью отличной ведущей", — написала Борисова в своём микроблоге.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.