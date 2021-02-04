По процессе сделки возникла серьёзная путаница.
Создатели реалити-шоу чуть было не приобрели съёмочную площадку в историческом здании Москвы.
На самом деле руководители шоу не подозревали, что пытаются купить помещение в легендарной сталинской высотке. Им приглянулась только пристройка к выдающемуся творению советских архитекторов.
Как сообщает Telegram-канал Mash, неразбериха возникла из-за того, что и у высотки, и у пристройки — один и тот же юридический адрес.
По этой причине Росреестр притормозил совершение сделки. Была организована проверка, в результате которой пристройка к зданию была обозначена в документах как "владение 1".
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