Для "Дома-2" хотели приобрести сталинскую высотку

По процессе сделки возникла серьёзная путаница.

Создатели реалити-шоу чуть было не приобрели съёмочную площадку в историческом здании Москвы.

На самом деле руководители шоу не подозревали, что пытаются купить помещение в легендарной сталинской высотке. Им приглянулась только пристройка к выдающемуся творению советских архитекторов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, неразбериха возникла из-за того, что и у высотки, и у пристройки — один и тот же юридический адрес.

По этой причине Росреестр притормозил совершение сделки. Была организована проверка, в результате которой пристройка к зданию была обозначена в документах как "владение 1".

Уже стартовал кастинг в модернизированный "Дом-2". Телепроект будет транслировать телеканал СТС Love.