Монеточка опубликовала кадры со своей зажигательной свадьбы

Молодая певица показывала ранее фото со своей росписи.

В последнее время среди представителей селебрити стало модно проводить церемонии, лишённые пафоса. Так расписались, например, Лиза Арзамасова и Илья Авербух.

Поклонники исполнительницы были уверены, что Монеточка ограничилась скромной церемонией в ЗАГСе, однако, как выяснилось, парочка не отказалась от классического торжества.

В своём микроблоге Лиза Гырдымова (настоящее имя Монеточки) поделилась снимками с весёлой свадьбы. Певица облачилась в пышное платье невесты, жених тоже блистал элегантным нарядом.