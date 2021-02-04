Молодая певица показывала ранее фото со своей росписи.
В последнее время среди представителей селебрити стало модно проводить церемонии, лишённые пафоса. Так расписались, например, Лиза Арзамасова и Илья Авербух.
Поклонники исполнительницы были уверены, что Монеточка ограничилась скромной церемонией в ЗАГСе, однако, как выяснилось, парочка не отказалась от классического торжества.
В своём микроблоге Лиза Гырдымова (настоящее имя Монеточки) поделилась снимками с весёлой свадьбы. Певица облачилась в пышное платье невесты, жених тоже блистал элегантным нарядом.
"Спасибо вам, наши дорогие гости, за то что читали нам стихи, пели песни, танцевали, подарили кучу крутых подарков, среди которых прыжок с парашютом, длинный велосипед с двумя сиденьями, отдых в санатории, огромный синий слон, самовар и мооооре цветов!" — написала исполнительница в Instagram.
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