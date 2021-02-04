Алиса Фрейндлих победила коронавирус

Звезда "Служебного романа" целый месяц боролась со зловредным вирусом и вышла победителем в схватке с опасной болезнью.

У Алисы Фрейндлих медики диагностировали COVID-19. Обширное поражение лёгких заставило беспокоится поклонников актрисы.

Оптимистичный известия пришли из Санкт-Петербурга. Сообщается, что Алису Фрейндлих выписали из больницы.

Алиса Бруновна провела неделю в реанимацию инфекционного отделения в больнице им. Соколова. Тогда врачи давали неутешительные прогнозы, так как площадь поражения лёгких стремительно росла.

"Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения. Смеяться и играть. Все будет хорошо", — писала внучка актрисы Анна Тарасова.

Организм 86-летней артистки оказался сильнее вируса. Алиса Бруновна вернулась к обычной жизни.