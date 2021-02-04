Сын Жанны Фриске отреагировал на известие о прибавлении в семье

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова скоро вновь станут родителями.

Вдовец, который воспитывает ребёнка Жанны Фриске, рассказал, что снова готовится стать отцом. Ребёнка ждёт его новая возлюбленная по имени Екатерина Тулупова, у которой уже растёт дочка по имени Лада.

Дмитрий Шепелев объяснил, что понимает, что не все дети рады появлению нового члена семьи.

"Мы действовали очень аккуратно, потому что понимали, едва ли найдется счастливый ребенок, который скажет: "Да, конечно, очень хочу брата или сестру! Не могу дождаться, когда он будет рыться в моих вещах, реветь по ночам и не даст нам с папой покататься на сноуборде", — написал ведущий в своём микроблоге.

Шепелев вспомнил, что сначала его сын Платон и дочка его избранницы Лада без энтузиазма отнеслись к возможной перспективе появления в доме ещё одного малыша.

"Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас всё хорошо", — объяснил Дмитрий.

Сейчас, по словам Шепелева, дети ждут появления малыша как интересное приключение.