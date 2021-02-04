Деми Мур остановила слухи о неудачной пластике

Снимки актрисы с подиума ранее испугали поклонников звезды Голливуда.

Фанатам одной из самых красивых актрис американского кино показалось, что Деми стала жертвой пластической хирургии.

На неделе моды звезда фильма "Привидение" прошлась по подиуму. Её снимки с модного показа быстро облетели Сеть. Многие отмечали, что лицо кинодивы искажено пластическим вмешательством.

Актриса не стала опровергать слухи о том, что прибегала к услугам хирургов.

Мур приняла участие в YouTube-шоу модели Наоми Кэмпбелл. На видео поклонники Деми увидели, что никаких заметных изменений во внешности Мур не произошло.

58-летняя актриса вела себя естественно. Это помогло фанатам понять, что Деми всё также красива и обаятельна.